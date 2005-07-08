Кучерявый перевод

Добрый день! Хочу вам предложить свою кандидатуру в качестве переводчика, я хорошо знаю английский, белорусский, польский языки, а также, безупречно знаю русский - свой родной язык. Профессионально переводами не занимаюсь, в связи с чем у вас могут возникнуть сомнения в моей компетенции и, дабы развеять их, предлагаю вам отправить мне фрагмент текста. Если ваши условия не слишком строгие для переводчика без диплома, дайте мне шанс и я выполню свою работу в короткие сроки и за небольшую плату.

Вы можете связаться со мной любым удобным для вас способом:

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