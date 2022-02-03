Дизайн экранов для терминала

Необходимо сделать редизайн калькулятора пенсии, его скриншоты прикрепил. Так же прикрепил архив, где можно физически все подвигать, пощелкать (скорее всего, если нет, напишите). Калькулятор пойдет на эту страницу: [url=https://pfrf-kabinet.ru/kalkulyator-pensii]https://pfrf-kabinet.ru/kalkulyator-pensii[/url] Параметры:[list=1][*]Ширина блока на PC: 730px;[*]Цветовая гамма и шрифты ...
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Добрый день. Нужно отрисовать UI-UX дизайн экранов, аналог оплаты парковки.
разрешение 1280-1024px.
Есть брэндбук, по цветам, шрифтам, фото и элементы пример с аналогичного терминала, описания экранов, что должно быть.
Экранов примерно 8 шт. Пример прикрепил.
ИСХОДНИК в FIGMA или SKETCH.
3000 рублей.
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