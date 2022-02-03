Настроить позицию одного из переключателей компонента

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт1 заявка579 просмотров
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Сделать, чтобы переключатель в одной из позиций компонента DJ-Classifieds (Джумла 3.9.) автоматически устанавливался в

положение "Нет"Задание в приложенном файле. Диалог буду вести только с тем, кто прочитал файл и предметно ответил. По стоимости работ жду ваши предложения.

2 года назад
karoteks
54 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
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