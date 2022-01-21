Нужен дизайн ЛК для проекта

Нужны услуги UX UI дизайнера + аналитика с серьезным бэкграундом для разработки интерфейса программного продукта - специального ПО для систем промышленного мониторинга. Наработана методология и есть кейсы использования ПО, продумана архитектура, определены сущности и связи. Базовый интерфейс ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет! Нужно разработать интерфейс для облачного майнинг проекта.
По функционалу покажу кандидатам
Но в процессе разработки я бы хотел слышать идеи, что лучше сделать чем есть в примере что будет показан
Дизайн и расположение контента, само собой другой должен быт, не такое как в примере.
Исполнитель, должен быть инициативным и реально компетентен и опытен в данном направлении.
Нужную стилистику покажу исполнителю при начале работы.
От вас: Примеры ваших работ, интерфейсов связанных с криптовалютой и в частности облачным майнингом.
Принцип работы: Показываете основную дашборд, если надо делаем правки и после утверждения делаем оставшиеся страницы
Количество страниц 12-13
Работа только через БС
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