Нужен дизайн ЛК для проекта

Привет! Нужно разработать интерфейс для облачного майнинг проекта.

По функционалу покажу кандидатам

Но в процессе разработки я бы хотел слышать идеи, что лучше сделать чем есть в примере что будет показан

Дизайн и расположение контента, само собой другой должен быт, не такое как в примере.

Исполнитель, должен быть инициативным и реально компетентен и опытен в данном направлении.

Нужную стилистику покажу исполнителю при начале работы.

От вас: Примеры ваших работ, интерфейсов связанных с криптовалютой и в частности облачным майнингом.

Принцип работы: Показываете основную дашборд, если надо делаем правки и после утверждения делаем оставшиеся страницы

Количество страниц 12-13

Работа только через БС