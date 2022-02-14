Нужны услуги UX UI дизайнера + аналитика с серьезным бэкграундом для разработки интерфейса программного продукта - специального ПО для систем промышленного мониторинга. Наработана методология и есть кейсы использования ПО, продумана архитектура, определены сущности и связи. Базовый интерфейс ...
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Необходимо сделать редизайн калькулятора пенсии, его скриншоты прикрепил. Так же прикрепил архив, где можно физически все подвигать, пощелкать (скорее всего, если нет, напишите).
Калькулятор пойдет на эту страницу: https://pfrf-kabinet.ru/kalkulyator-pensii
Параметры:
- Ширина блока на PC: 730px;
- Цветовая гамма и шрифты должны соответствовать сайту;
- По возможности использовать иллюстрации https://storyset.com/online/bro (пример реализации на сайте [url=https://pfrf-kabinet.ru/404)
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