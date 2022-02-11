Редизайн калькулятора пенсии

$35
Дизайн интерфейсов и игрЗавершен6 заявок597 просмотров
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Необходимо сделать редизайн калькулятора пенсии, его скриншоты прикрепил. Так же прикрепил архив, где можно физически все подвигать, пощелкать (скорее всего, если нет, напишите).

Калькулятор пойдет на эту страницу: https://pfrf-kabinet.ru/kalkulyator-pensii

Параметры:

  • Ширина блока на PC: 730px;
  • Цветовая гамма и шрифты должны соответствовать сайту;
  • По возможности использовать иллюстрации ﻿https://storyset.com/online/bro (пример реализации на сайте [url=https://pfrf-kabinet.ru/404)
https://pfrf-kabinet.ru/404)
  • Прикрепил скриншот со стилем, в котором будут исполнены все оставшиеся виджеты. По необходимости могу выслать ссылку на проект в Figma.Нужно учесть отображение блока на мобильных устройствах.

    • 2 года назад
    seostrelcov
    Юрий 
    29 летРоссия
    8 лет в сервисе
    Был
    месяц назад
    Выбранный исполнитель
    thefrest
    29 летУкраина
    3 года в сервисе
    Был
    2 дня назад
    2 года назад
    $50
    2 дня
    UAH
    Как всегда все отлично. Пришлось даже повысить размер вознаграждения :)
    Все замечательно в очередной раз! 👍🏻