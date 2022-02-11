Сделать, чтобы переключатель в одной из позиций компонента DJ-Classifieds (Джумла 3.9.) автоматически устанавливался в положение "Нет"Задание в приложенном файле. Диалог буду вести только с тем, кто прочитал файл и предметно ответил. По стоимости работ жду ваши ...
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Необходимо сделать редизайн калькулятора пенсии, его скриншоты прикрепил. Так же прикрепил архив, где можно физически все подвигать, пощелкать (скорее всего, если нет, напишите).
Калькулятор пойдет на эту страницу: https://pfrf-kabinet.ru/kalkulyator-pensii
Параметры:
- Ширина блока на PC: 730px;
- Цветовая гамма и шрифты должны соответствовать сайту;
- По возможности использовать иллюстрации https://storyset.com/online/bro (пример реализации на сайте [url=https://pfrf-kabinet.ru/404)
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