ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Привет, я Диана! С 13 лет увлекаюсь и работаю в сфере фотографий!) Сейчас мне уже 22, а значит за плечами 8 лет опыта, помогу стать твоим фотографиям "сочными", классными и яркими! Так же не прочь поработать над какими-н чертежами, помогу с переводом JPEG в AutoCad/Kompas. Напиши мне я всегда буду ждать! Так же оформляю свадебные приглашения, рассадка гостей и карту зала

Оформлю твой бизнес и помогу с дизайном, занимаюсь разработкой логотипов, упаковок, стикеров и всего-всего что необходимо для привлечения клиента

Работаю как ИП и физ лицо

Жду Вас в WhatsApp 89996136448

За плечами:

СПО Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

ВУЗ Строительство

Курсы сметчика

На данный момент я владею собственным магазином и веду дело самостоятельно

Программы где я работаю :

AutoCad - чертежи, планировка

Kompas V14- чертежи, 3D моделирование, планировка

Photoshop CS6- цветокоррекция, ретушь, обработка, арт.работы

Lightroom-цветокоррекция

Adobe Illustrator- векторная графика

Coral Draw-баннеры, вывески, логотипы