ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Привет, я Диана! С 13 лет увлекаюсь и работаю в сфере фотографий!) Сейчас мне уже 22, а значит за плечами 8 лет опыта, помогу стать твоим фотографиям "сочными", классными и яркими! Так же не прочь поработать над какими-н чертежами, помогу с переводом JPEG в AutoCad/Kompas. Напиши мне я всегда буду ждать! Так же оформляю свадебные приглашения, рассадка гостей и карту зала
Оформлю твой бизнес и помогу с дизайном, занимаюсь разработкой логотипов, упаковок, стикеров и всего-всего что необходимо для привлечения клиента
Работаю как ИП и физ лицо
Жду Вас в WhatsApp 89996136448
За плечами:
СПО Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
ВУЗ Строительство
Курсы сметчика
На данный момент я владею собственным магазином и веду дело самостоятельно
Программы где я работаю :
AutoCad - чертежи, планировка
Kompas V14- чертежи, 3D моделирование, планировка
Photoshop CS6- цветокоррекция, ретушь, обработка, арт.работы
Lightroom-цветокоррекция
Adobe Illustrator- векторная графика
Coral Draw-баннеры, вывески, логотипы
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