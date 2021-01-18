E_remenko_Inna

Инна E_remenko_Inna

 
34 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Дизайнер влюбленный в свою профессию. Работаю в сфере дизайна 2 года. Прохожу обучение в компьютерной академии "ШАГ".

Мое резюме представлено в социальной сети, ссылка на портфолио моих работ и отзывов заказчиков -

 https://www.instagram.com/i_n_n_a_graphic_designer/?igshid=ag141ddvrdzw

https://www.behance.net/innanikola9949

http://innagraphicdesign.tilda.ws

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Отзывы заказчиков

tasnim-15
Адам 
50 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Этикетка для флакона, 20мл
Отзыв недоступен.
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