Дизайнер влюбленный в свою профессию. Работаю в сфере дизайна 2 года. Прохожу обучение в компьютерной академии "ШАГ".

Мое резюме представлено в социальной сети, ссылка на портфолио моих работ и отзывов заказчиков -

https://www.instagram.com/i_n_n_a_graphic_designer/?igshid=ag141ddvrdzw

https://www.behance.net/innanikola9949

http://innagraphicdesign.tilda.ws