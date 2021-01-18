Дизайнер влюбленный в свою профессию. Работаю в сфере дизайна 2 года. Прохожу обучение в компьютерной академии "ШАГ".
Мое резюме представлено в социальной сети, ссылка на портфолио моих работ и отзывов заказчиков -
https://www.instagram.com/i_n_n_a_graphic_designer/?igshid=ag141ddvrdzw
https://www.behance.net/innanikola9949
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!