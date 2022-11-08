Графический дизайнер с широким профилем заданий
Всем привет! Меня зовут Кирилл, я графический дизайнер и я рад вас видеть тут!
Не буду разводить воду и сразу дам ссылки своих работ:
Вебсайт, Behance и Instagram
Имею опыт работы:
Разработка логотипа и айдентики (фирменного стиля)
Web design, Ux/Ui Design
Motion Design, создание видео-анимации
VFX, видеоэффекты
Создание POS-материалов
Создание баннеров для контекстной рекламы
Постобработка фотографий
Портфолио
- Landing Page для турагентства39 просмотров
- Smoke Awoke57 просмотров
- ExWeak55 просмотров
- Bicom51 просмотр
- Tribe Events70 просмотров
- Пуск, группа компаний56 просмотров
- Grodax46 просмотров
- Three Sevens, inc.59 просмотров
- Концепт логотипа для компании в области консалтинг57 просмотров
- Концепт логотипа для консалтинговой компании70 просмотров