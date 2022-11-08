Графический дизайнер с широким профилем заданий

Всем привет! Меня зовут Кирилл, я графический дизайнер и я рад вас видеть тут!

Не буду разводить воду и сразу дам ссылки своих работ:

Вебсайт﻿, Behance﻿ и Instagram﻿

Имею опыт работы:

 Разработка логотипа и айдентики (фирменного стиля)

 Web design, Ux/Ui Design

 Motion Design, создание видео-анимации

 VFX, видеоэффекты

 Создание POS-материалов

 Создание баннеров для контекстной рекламы

 Постобработка фотографий