dyman_vadim

Привет!

Меня зовут Вадим и я UX/UI дизайнер.

Для меня это занятие мечты, к которому я долго шел. Погружаюсь в дизайн с головой, окрыляет возможность творческого развития. Стараюсь сделать каждый следующий проект лучше предидущего.

Занимался саморазвитием. Прошел профессиональное обучение. Но, для меня, как человека, который любит совершенствоваться, процесс обучения никогда не заканчивается.

Работаю без предоплаты и с неограниченным количеством правок. Делаю все, чтобы проект соответствовал ожиданиям заказчика и чтобы он остался доволен результатом.

Пишите, буду рад!