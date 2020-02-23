Разработать корпоративный Бланк

Фирменный стильЗавершен22 заявки284 просмотра
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Для информационного портала psj.ru нужно разработать Корпоративный Бланк формата А4, для исходящей почты на бланке должны быть:

  • Логотип
  • Лицензия СМИ
  • Адрес
  • Телефон
  • Почта
В откликах прошу указывать сроки и стоимость работ, по возможности пример подобных работ.

Заранее благодарю всех, за внимание к проекту.

4 года назад
DSkip
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
amina-v
Ольга 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 дней назад
4 года назад
$9
1 день
Ольга отличный специалист, быстро начала работу, качественно подошла к вопросу, предоставила несколько вариантов, так что трудно было выбрать. Учла все пожелания, оперативно внесла правки и сдала работу. Всем рекомендую Ольгу как ответственного специалиста в своем вопросе! Спасибо Ольга, желаю вам творческих успехов!
Сергей отличный заказчик - оперативная обратная связь и быстрая оплата. Спасибо за сотрудничество!