Логотип и простой бренд кит

Нужен простой бренд-кит для Seiso Sens: старт-ап по разработке сейсмических датчиков.

SeisoSensGround breaking sensors making

Нужно:

1. отрисовать логотип в кривых (уже есть эскиз), чб, белым, вотермарк.

2. Подобрать фирменные цвета (интеллектуальный синий и простые приятные цвета, но не супер-яркие).

3. Подолбрать фирменные шрифты на английском для визитки и опционально, сайта

4. Создать бланк визитки для печати.

В будущем потребуется помощь в оформлении сайта, оформлении англоязычных презентаций в фирм стиле и так далее.

сайт на данный момент:

https://www.beargridsolutions.com

Если хотите понять суть того, чем мы занимаемся - большая преза тут:

https://prezi.com/view/X5PAT9NA7c6otp29nuck