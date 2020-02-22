Разработка логотипа и элементов фирменного стиля сайта отзывов

С Анной работали и раньше, поэтому когда возникла потребность в логотипе и фирменном стиле для нового проекта обратились сразу: стабильно высокое качество, соблюдение сроков, работа строго по тех заданию. Анна вникла в суть проекта, поняла так сказать его специфику и выдала идеально подходящий под наш проект логотип и стиль. Что по цене, да она чуть выше средней, но это не критично и как раз тот случай, когда точно знаешь за что платишь и почему оно выше среднего. Будем работать еще