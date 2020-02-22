Разработка логотипа и элементов фирменного стиля сайта отзывов

Фирменный стильЗавершен7 заявок248 просмотров
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Нужен логотип и фирменный стиль сайта отзывов - черный список недобросовестных поставщиков услуг: строителях; риелторах и тд

В лого нужно обыграть название домена - трехбуквенник в зоне .by

4 года назад
volkovyskby
Виктор 
39 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
час назад
4 года назад
$200
5 дней
С Анной работали и раньше, поэтому когда возникла потребность в логотипе и фирменном стиле для нового проекта обратились сразу: стабильно высокое качество, соблюдение сроков, работа строго по тех заданию. Анна вникла в суть проекта, поняла так сказать его специфику и выдала идеально подходящий под наш проект логотип и стиль. Что по цене, да она чуть выше средней, но это не критично и как раз тот случай, когда точно знаешь за что платишь и почему оно выше среднего. Будем работать еще
Спасибо за еще один интересный проект. Виктор- исключительно положительный заказчик. Очень довольна сотрудничеством. Виктор очень ответственно подходит к созданию задания, всегда на связи. Буду рада и дальнейшим новым заданиям. Мои наилучшие рекомендации!
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