1. Есть шрифт сделаный дизайнером на бумаге 2. Нужно его перевести в цифровой формат, для использования как шрифт в компьютере и онлайн 3. Качество важно, будет использоваться для полиграфии Примеры двух букв в прикрепленных файлах
Проект по разработке логотипа, фирменного стиля и визитки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание:
1. Необходимо разработать логотип компании
2. Фирменный стиль оформления (цветовая палитра, шрифты, компоновка и пр.)
3. Разработать визитку (возможность редактирования)
Сфера деятельности: изготовление мебели, дверей, предметов интерьера по индивидуальному заказу.
Компания новая – идеи и предпочтения по дизайну логотипа, шрифта и графического элемента на усмотрение исполнителя исходя из брифа.
Название, стратегию и пр. дела обсудим с конкретным исполнителем.
Бриф прилагаю.
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