Проект по разработке логотипа, фирменного стиля и визитки.

Фирменный стильЗакрыт31 заявка299 просмотров
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Задание:

1. Необходимо разработать логотип компании

2. Фирменный стиль оформления (цветовая палитра, шрифты, компоновка и пр.)

3. Разработать визитку (возможность редактирования)

Сфера деятельности: изготовление мебели, дверей, предметов интерьера по индивидуальному заказу.

Компания новая – идеи и предпочтения по дизайну логотипа, шрифта и графического элемента на усмотрение исполнителя исходя из брифа.

Название, стратегию и пр. дела обсудим с конкретным исполнителем.

Бриф прилагаю.

4 года назад
guest_15824856240188
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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