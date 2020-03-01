Фирменный бланк

Фирменный стильЗавершен8 заявок198 просмотров
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Сделать фирменный бланк (без фанатизма) для официальной переписки. Компания не имеет фирменного стиля и не особо в нем нуждается. Компания расположена в Китае. Направление деятельности -экспорт из Китая в Россию строительных металлоконструкций и оборудования.

4 года назад
gromov_khv
53 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alex-blek
48 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 часа назад
4 года назад
$20
1 день
WMZ
Александр заказ выполнил быстро, в соответствии с современными тенденциями дизайна. Все общение происходило конструктивно и по делу. Мои рекомендации.
ТЗ предоставлено в полном объеме, небольшие правки в рамках проекта! Работал с удовольствием, буду рад ещё поработать !
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