Нарисовать лого и фирменный стиль

Необходимо по ТЗ разработать: - логотип. Идея логотипа есть, нужно нарисовать в нескольких подобранных цветовых решениях. - бланк для коммерческого предложения и визитка - идея есть, также необходимо только реализовать. Без сложностей, максимально просто - текст, подчеркивания ...