Фирменный стиль для соц. сетей. Монтаж видео

Задача: Создать брендбук и шаблоны документов для действующей компании предоставляющей инжиниринговые и консультационные услуги в производственной сфере 1. Логотип.Разрабатывать логотип с нуля не нужно. Логотип есть. Возможны только незначительные корректировки. Нужно прорисовать логотип в векторной графике (eps), ...