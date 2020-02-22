Cоздать брендбук и шаблоны документов для действующей компании

Фирменный стильЗакрыт26 заявок381 просмотр
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Задача: Создать брендбук и шаблоны документов для действующей компании предоставляющей инжиниринговые и консультационные услуги в производственной сфере

1. Логотип.Разрабатывать логотип с нуля не нужно. Логотип есть. Возможны только незначительные корректировки. Нужно прорисовать логотип в векторной графике (eps), определить охранную зону, возможные (допустимые и недопустимые) варианты использования цветного и ч/б логотипов.

2. Определить стандарты бренда (шрифты, цвета основные и дополнительные, фирменный блок и т.д.), правила их применения на разных носителях, включая электронные.

3. Разработать варианты применения фирменного стиля на конкретных носителях:

- офисные принадлежности: ручка, папка, ежедневник

- одежда рабочая / офисная : футболка поло, бейсболка, халат рабочий

- упаковка : стикер для для гофротары, скотч

- промышленное изделие: нанесение выштамповкой на металле; литьём на пластике.

4. Создать шаблоны:

- визитная карточка (eps)

- фирменный бланк A4 Word многостраничный

- счёт/инвойс A4 Excel многостраничный- презентация PowerPoint. 2 варианта (4:3 и 16:9) по 9 слайдов (Title Slide, Title and Content, Section Header, Two Content, Comparison, Title only, Blank, Content with Caption, Picture with Caption)

- протокол встречи A4 Word или Excel многостраничный

- подпись к e-mail

4 года назад
WEBL4DZ
56 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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