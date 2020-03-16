Создать визитку

$10
Фирменный стильЗавершен44 заявки395 просмотров
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Нужно создать визитку для сотрудника компании. 

4 года назад
sp_29
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
час назад
4 года назад
$10
2 дня
Всё сделала быстро и красиво! Дизайн понравился, заказали сразу 2 макета. Будем работать ещё!
Рада была сотрудничеству! Рекомендую Светлану как очень хорошего и порядочного заказчика! Буду рада и дальнейшим новым заданиям. Мои наилучшие рекомендации!
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