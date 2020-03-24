Необходимо внести изменения в этикетки

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Добрый день!

Есть макеты для печати этикеток в формате ПДФ.

Необходимо внести изменение в текст

4 года назад
pavelk89
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
geoden
Денис 
44 годаБеларусь
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
4 года назад
$12
1 день
Денис очень хороший специалист, выполнил задание очень быстро! Также хочу отметить то, что с ним очень приятно общаться! Всем рекомендую!
Хороший и адекватный заказчик. Задание дает четко, что в свою очередь облегчает работу. Надеюсь еще поработаем))
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