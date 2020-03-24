Необходимо внести изменения в этикетки

Рекламный макет Формата А4 На соответствующую картинку разместить текст.
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Добрый день!
Есть макеты для печати этикеток в формате ПДФ.
Необходимо внести изменение в текст
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