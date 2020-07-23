Буклет

Верстка полиграфииЗавершен15 заявок734 просмотра
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Здравствуйте, меня зовут Максим, я владелец двух компаний и часто нуждаюсь в дизайнерских услугах. На данный момент мне нужно разработать 2 буклета.  Срочно.

4 года назад
cocougol
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Wolfina
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$30
1 день
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