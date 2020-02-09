Разработка каталога в пдф формате

Разработать каталог для распространения его в pdf.

Каталог иногда будет печататься, но основное его назначение - демонстрация на компьютере.

4 вида страниц:

1. Обложка2. Оглавление (блоки с картинками)3. Сам каталог (состоит из однотипных блоков)4. Страница с небольшим блоком "о нас" и контактами.

Тематика - Travel