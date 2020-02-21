Полиграфический дизайн

Разработать каталог для распространения его в pdf. Каталог иногда будет печататься, но основное его назначение - демонстрация на компьютере. [b]4 вида страниц:[/b] 1. Обложка2. Оглавление (блоки с картинками)3. Сам каталог (состоит из однотипных блоков)4. Страница с небольшим блоком ...