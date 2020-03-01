Макет для рекламы аренды яхт и катеров

$3
Верстка полиграфииЗавершен14 заявок333 просмотра
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4 года назад
flomaster_8
Анастасия 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
Kirill-Kalashnik
Кирилл 
27 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
$1
2 дня
Спасибо большое вам Кирилл, было приятно работать. Вытерпел с пониманием всю капризность. Сделал все в срок. Приятный легкий диалог на полном взаимопонимании. Очень рады, что выбрали Кирилла исполнителем.
Приятно было работать с заказчиком. Всё доступно объяснили и нашли взаимопонимание. Рекомендую!!
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