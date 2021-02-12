Перенос бд Автосервис 6 в Автосервис 7

Как открыть несколько экземпляров формы в ms access
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Необходим специалист для переноса базы данных
из программы Автосервис 6.0 на Автосервис 7.1
нужно разбираться с
firebird 1.5
bde
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