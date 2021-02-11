Восстановить бд MySQL. Повреждение innodb

Базы данныхЗакрыт1 заявка672 просмотра
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Добрый. Требуется системный администратор битрикс, MySQL. Повреждение таблиц innodb. Варианты восстановления обсуждаются.

MySQL
3 года назад
Missmawehbka
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
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