Доработка Jira

Доброго времени! Задача: Подключиться к БД (данные имеются) к определенной таблице (название таблиц вводит владелец) и выгрузить все данные из таблицы на php страницу с сохранением столбцов. Добавить упорядочивание и разбивку на страницы т.к. данных ...
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Есть входящее письмо, на основании этого письма создаётся задача в Jira - это сейчас автоматизировано. Внутри письма есть некий Тэг. Далее как только приходит письмо, оно анализирует Тэги и если в письме есть Тэг, который есть уже в существующей задаче, то новая задача не создаётся, а добавляется в виде комментария к уже существующей задаче.
Задача несложная, еще ранее уже делали для другой компании, но контакт исполнителя потерялся.
Бюджет обсуждаем
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