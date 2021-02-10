Доработка Jira

Есть входящее письмо, на основании этого письма создаётся задача в Jira - это сейчас автоматизировано. Внутри письма есть некий Тэг. Далее как только приходит письмо, оно анализирует Тэги и если в письме есть Тэг, который есть уже в существующей задаче, то новая задача не создаётся, а добавляется в виде комментария к уже существующей задаче.

Задача несложная, еще ранее уже делали для другой компании, но контакт исполнителя потерялся.

Бюджет обсуждаем