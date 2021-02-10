Добрый день!

Нужно сделать прайс лист для электротоваров в формате Пдф.

Всю нужную информацию для реализации прайса, могу скинуть на почту. Так как сюда не прикрепляется.

Важно, чтобы в готовом прайсе мы могли самостоятельно изменять цены, когда это потребуется.

С уважением, Ануар