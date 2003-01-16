BMW- нужна БД вся из программы подбора запчастей

Базы данныхЗакрыт2 заявки611 просмотров
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Добрый день!

нужна база данных из программы подбора запчастей

- выложить в CSV

- должна содержать:

оригинальный номер Part number (например 33107602984 и его другое написание 33 10 7 602 984) и к нему привязка данных

название ENGLISH Description

кроссы-замены номеров Supersession

схемы ,где расположены эта запчасть ( выложить в отдельной папке )

на какие модели ставится- код кузова( например E53)

вес запчасти Weight

прочий коммент Information (например I=3,64)

подробнее -как пример тут

https://bimmercat.com/bmw/en/parts/info/Exchange+final+drive/33107602984

3 года назад
guest_16129330392698
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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