BMW- нужна БД вся из программы подбора запчастей

Добрый день! нужна база данных из программы подбора запчастей - выложить в CSV - должна содержать: оригинальный номер Part number (например 33107602984 и его другое написание 33 10 7 602 984) и к нему привязка данных название ENGLISH ...
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Добрый день!
нужна база данных из программы подбора запчастей
- выложить в CSV
- должна содержать:
оригинальный номер Part number (например 33107602984 и его другое написание 33 10 7 602 984) и к нему привязка данных
название ENGLISH Description
кроссы-замены номеров Supersession
схемы ,где расположены эта запчасть ( выложить в отдельной папке )
на какие модели ставится- код кузова( например E53)
вес запчасти Weight
прочий коммент Information (например I=3,64)
подробнее -как пример тут
https://bimmercat.com/bmw/en/parts/info/Exchange+final+drive/33107602984
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