BMW- нужна БД вся из программы подбора запчастей

Добрый день!

нужна база данных из программы подбора запчастей

- выложить в CSV

- должна содержать:

оригинальный номер Part number (например 33107602984 и его другое написание 33 10 7 602 984) и к нему привязка данных

название ENGLISH Description

кроссы-замены номеров Supersession

схемы ,где расположены эта запчасть ( выложить в отдельной папке )

на какие модели ставится- код кузова( например E53)

вес запчасти Weight

прочий коммент Information (например I=3,64)

подробнее -как пример тут

https://bimmercat.com/bmw/en/parts/info/Exchange+final+drive/33107602984