Прозвон холодной базы

Базы данныхЗакрыт1 заявка490 просмотров
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Девушка, специализирующаяся на обзвоне холодной базы

Грамотная речь

За несколько дней прозвонить базу клиентов

Оплата ежедневная

Важно: наличие программы по обзвону, в которой вы работаете.

3 года назад
guest_16130394366757
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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