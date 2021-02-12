Google Spreadsheets составить формулу для условного форматирования

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Задача в том чтобы для условного форматирвания в ->  Ваша формула Добавить формулу которая выделяет цветом диапазон ячеек в строке при условии что Текст содержит. 

Например необходимо чтобы выделялся цветом диапазон ячеек во всех строках если в колонке Текст содержит слово Василий. НО в колонка будут значения  Василий Петрович, Петров Василий, и тд.

формула вида =$C1="Василий" не работает тк выделяет цветом только если в строке одно слово Василий

3 года назад
basid
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
ShpriZZ
Антон 
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$5
1 день
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