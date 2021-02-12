Тех задание в документе word [b]Готов ответить на вопросы. [/b] #Excel #Vba #SQL
Google Spreadsheets составить формулу для условного форматирования
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Задача в том чтобы для условного форматирвания в -> Ваша формула Добавить формулу которая выделяет цветом диапазон ячеек в строке при условии что Текст содержит.
Например необходимо чтобы выделялся цветом диапазон ячеек во всех строках если в колонке Текст содержит слово Василий. НО в колонка будут значения Василий Петрович, Петров Василий, и тд.
формула вида =$C1="Василий" не работает тк выделяет цветом только если в строке одно слово Василий
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