Google Spreadsheets составить формулу для условного форматирования

Задача в том чтобы для условного форматирвания в -> Ваша формула Добавить формулу которая выделяет цветом диапазон ячеек в строке при условии что Текст содержит.

Например необходимо чтобы выделялся цветом диапазон ячеек во всех строках если в колонке Текст содержит слово Василий. НО в колонка будут значения Василий Петрович, Петров Василий, и тд.

формула вида =$C1="Василий" не работает тк выделяет цветом только если в строке одно слово Василий