Настройка Api с Opencart. Инструкция имеется

Есть вся необходимая инструкция. Необходимо наcтроить Facebook API для автоматической передачи данных - стоимости конверсии (и последующего расчета ROAS) в рекламные кабинеты Facebook. Данные будут забираться из одного ресурса и передаваться в 5-10 различных кабинетов ...
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Настроить связь Opencart 2.3.0.2
c сервисом учета aqsi.ru
(возможность внешнего api у aqsi - есть.)
* Инструкция для тех,
кто умеет работать api - есть.:
Инструкция 1
Инструкция 2
2. Цель. Синхронизация товарных остатков.
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