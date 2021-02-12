Настройка API. Есть инструкция. СРОЧНО

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Есть вся необходимая инструкция.

Необходимо наcтроить Facebook API для автоматической передачи данных - стоимости конверсии (и последующего расчета ROAS) в рекламные кабинеты Facebook. Данные будут забираться из одного ресурса и передаваться в 5-10 различных кабинетов Фейсбук.

Данные обновляются каждый час (и разделены на множество строк), поэтому передача должна быть автоматической. Данные находятся в формате XML по заданному URL адресу

3 года назад
guest_15918860103888
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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