Требуется подготовить контент на товарные позиции и оформить его в таблицу (эксель или google docs).

Товаров порядка 1000шт, заказ будет выдаваться частями, чтобы в случае нареканий по качеству и формату быстро их устранить и далее уже Вы точно понимали что требуется. Сделали часть - получили оплату, взяли в работу следующую, и так далее.

Товары - на промышленную тематику, это запчасти к оборудованию. Датчики, электродвигатели, пневматика, гидравлика, реле, блоки управления, фильтры, крепеж - всякое такое. Примеры брендов: Aventics, Bosch Rexroth, Dold, End-Armaturen, Eltra и т. п. По одному бренду будет от 20 до 50 товаров.

Контент нужно будет добавлять в табличку для последующей автоматической загрузки на сайт, поэтому очень важно соблюдать формат, все данные заносить в правильные колонки и не использовать запрещенных символов: это кавычки, обозначение дюймов и угловых секунд.

Пример таблички: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1msjScMdtPp-u_dmcwcMSpGcSqST8QZQTU_n_RAtWX9k

Требования к товарам:

Обязательна ссылка на фото

Обязательна категория (нужно выбрать из готового каталога или добавить новую при отсутствии в каталоге)

Обязательно нужно указывать тип товара

Краткое описание - уникальное, желательно до 100 символов

Описание товара - минимум 500 символов, уникальность 90%

Характеристики - уникальность 70%

При наличии техничек или руководства пользователя - указывать ссылки. Если источник не дает возможность указать ссылку - скачать, залить в облако и указать ссылку.

Проверка уникальности text.ru - но можем и договориться на другой сервис, если там будет удобнее.

Понимаю, когда мы говорим про популярные товары, бывает сложно добиться уникальности и я готов идти навстречу, понижая планку, если стандартные приемы уникализации не помогают, такие как:

переставление местами характеристик

﻿замена единиц измерения (Вт в кВт, дюймы в сантимерты и тп)

расшифровка аббревиатур

добавление уточнений

Чего нельзя делать, так это разбавлять водой (общими фразами, не несущими информации), придумывать из головы, заменять технические термины обывательским языком.

Касательно языков товаров, мне нужны товары на русском и английским языках.

В своей заявке укажите, на каких языках Вы сможете подготовить товары и стоимость за 1 шт.