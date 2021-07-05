Необходимо собрать информацию об отелях с сайта Booking.com для проживания 2-х человек на указанные даты. Данные должны быть представлены в таблице по указанному ареалу на карте (улица Возрождения). Важно использовать вложение для оформления таблицы.
Подготовить контент для карточек товаров (1000шт)
Требуется подготовить контент на товарные позиции и оформить его в таблицу (эксель или google docs).
Товаров порядка 1000шт, заказ будет выдаваться частями, чтобы в случае нареканий по качеству и формату быстро их устранить и далее уже Вы точно понимали что требуется. Сделали часть - получили оплату, взяли в работу следующую, и так далее.
Товары - на промышленную тематику, это запчасти к оборудованию. Датчики, электродвигатели, пневматика, гидравлика, реле, блоки управления, фильтры, крепеж - всякое такое. Примеры брендов: Aventics, Bosch Rexroth, Dold, End-Armaturen, Eltra и т. п. По одному бренду будет от 20 до 50 товаров.
Контент нужно будет добавлять в табличку для последующей автоматической загрузки на сайт, поэтому очень важно соблюдать формат, все данные заносить в правильные колонки и не использовать запрещенных символов: это кавычки, обозначение дюймов и угловых секунд.
Пример таблички: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1msjScMdtPp-u_dmcwcMSpGcSqST8QZQTU_n_RAtWX9k
Требования к товарам:
Обязательна ссылка на фото
Обязательна категория (нужно выбрать из готового каталога или добавить новую при отсутствии в каталоге)
Обязательно нужно указывать тип товара
Краткое описание - уникальное, желательно до 100 символов
Описание товара - минимум 500 символов, уникальность 90%
Характеристики - уникальность 70%
При наличии техничек или руководства пользователя - указывать ссылки. Если источник не дает возможность указать ссылку - скачать, залить в облако и указать ссылку.
Проверка уникальности text.ru - но можем и договориться на другой сервис, если там будет удобнее.
Понимаю, когда мы говорим про популярные товары, бывает сложно добиться уникальности и я готов идти навстречу, понижая планку, если стандартные приемы уникализации не помогают, такие как:
- переставление местами характеристик
- замена единиц измерения (Вт в кВт, дюймы в сантимерты и тп)
- расшифровка аббревиатур
- добавление уточнений
Касательно языков товаров, мне нужны товары на русском и английским языках.
В своей заявке укажите, на каких языках Вы сможете подготовить товары и стоимость за 1 шт.
Заявки фрилансеров
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