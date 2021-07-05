Подготовить контент для карточек товаров (1000шт)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок554 просмотра

Требуется подготовить контент на товарные позиции и оформить его в таблицу (эксель или google docs).

Товаров порядка 1000шт, заказ будет выдаваться частями, чтобы в случае нареканий по качеству и формату быстро их устранить и далее уже Вы точно понимали что требуется. Сделали часть - получили оплату, взяли в работу следующую, и так далее.

Товары - на промышленную тематику, это запчасти к оборудованию. Датчики, электродвигатели, пневматика, гидравлика, реле, блоки управления, фильтры, крепеж - всякое такое. Примеры брендов: Aventics, Bosch Rexroth, Dold, End-Armaturen, Eltra и т. п. По одному бренду будет от 20 до 50 товаров.

Контент нужно будет добавлять в табличку для последующей автоматической загрузки на сайт, поэтому очень важно соблюдать формат, все данные заносить в правильные колонки и не использовать запрещенных символов: это кавычки, обозначение дюймов и угловых секунд.

Пример таблички: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1msjScMdtPp-u_dmcwcMSpGcSqST8QZQTU_n_RAtWX9k

Требования к товарам:

Обязательна ссылка на фото

Обязательна категория (нужно выбрать из готового каталога или добавить новую при отсутствии в каталоге)

Обязательно нужно указывать тип товара

Краткое описание - уникальное, желательно до 100 символов

Описание товара - минимум 500 символов, уникальность 90%

Характеристики - уникальность 70%

При наличии техничек или руководства пользователя - указывать ссылки. Если источник не дает возможность указать ссылку - скачать, залить в облако и указать ссылку.

Проверка уникальности text.ru - но можем и договориться на другой сервис, если там будет удобнее.

Понимаю, когда мы говорим про популярные товары, бывает сложно добиться уникальности и я готов идти навстречу, понижая планку, если стандартные приемы уникализации не помогают, такие как:

  • переставление местами характеристик
  • ﻿замена единиц измерения (Вт в кВт, дюймы в сантимерты и тп)
  • расшифровка аббревиатур
  • добавление уточнений
Чего нельзя делать, так это разбавлять водой (общими фразами, не несущими информации), придумывать из головы, заменять технические термины обывательским языком.

Касательно языков товаров, мне нужны товары на русском и английским языках.

В своей заявке укажите, на каких языках Вы сможете подготовить товары и стоимость за 1 шт.

4 года назад
Vikrupnov
Виктор 
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