Собрать в таблицу информацию об отелях с сайта

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Закрыт10 заявок472 просмотра

нужно собрать в таблицу информацию с сайта букинг ком по разнгым датам на проживание 2-х человек

таблица для сбора во вложении. Ареал сбора данных указан на карте (улица Возрождения)

вложения Отели и Апартаменты

4 года назад
zampolit-vvp
Пилипчук 
44 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Катерина
 
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