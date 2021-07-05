Необходимо продублировать все 16 товаров из раздела 'Пицца' в новый раздел 'Большая пицца'. Изменить размер пиццы с 30 см на 45 см. Проект выполнен на платформе Опенкарт.
Собрать в таблицу информацию об отелях с сайта
нужно собрать в таблицу информацию с сайта букинг ком по разнгым датам на проживание 2-х человек
таблица для сбора во вложении. Ареал сбора данных указан на карте (улица Возрождения)
вложения Отели и Апартаменты
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