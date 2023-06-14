mihelaleksa

Адаптивная верстка сайтов

Предлагаю разработку качественного современного сайта.Сотрудничая со мной вы получите:- Проект вовремя, без затягивания сроков - Понятную и удобную структура сайта, чистый код- Адаптивную и кроссбраузерную верстку с использованием современных технологийИмею опыт работы более 2.5 года. Ранее работала в команде. Один год брала заказы на другой бирже. Отлично разбираюсь в современной адаптивной верстке. Верстаю по технологии Flexbox и методологии БЭМ. Сделаю работу качественно и в максимально короткие сроки.Обращайтесь, готова к сотрудничеству!

Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Чистый код, без мусора.

- Верстаю из PSD, Figma, Adobe XD, Zeplin, Avocode.

- CSS/JS анимация сайтов.

Технологии:

- HTML5, CSS3, Flexbox, JS, jQuery, БЭМ, WordPress.

Соц сети для связи:

- Написать ВКонтакте: vk.com/id79080702 - Telegram: t.me/mihel1998

- E-mail: [email protected]