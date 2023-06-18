Адаптивная вёрстка Вашего сайта с использованием HTML/CSS/JS,JQuery, Flexbox, GridCSS, БЭМ.
А также недельная гарантия после сдачи заказа.
На данный момент у меня нет отзывов из-за того, что я много времени обучался вёрстке ( Кстати все работы Вы можете посмотреть в моём профиле Github ). Всем предлагаю обратить своё внимание на моё портфолио, указанное на нашем сайте WebLancer.net, возможно отметите что-нибудь интересное для Ваших будущих проектов
Мой Github профиль со всеми проектами - https://github.com/Revan-Darth
Технологии вёрстки ✍:
HTML (HTML5)
CSS (CSS3)
JavaScript
JQuery
Методология БЭМ
Flexbox
GridCSS
SCSS (SASS)
Gulp
Контактные данные:
Телеграм - RevanDarth
E-mail - [email protected]
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Портфолио
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