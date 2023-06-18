Darth_Revan

Дмитрий Darth_Revan

 
21 годРоссия/Новосибирск
2 года на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Адаптивная вёрстка Вашего сайта с использованием HTML/CSS/JS,JQuery, Flexbox, GridCSS, БЭМ.

А также недельная гарантия после сдачи заказа﻿﻿﻿﻿﻿.

На данный момент у меня нет отзывов из-за того, что я много времени обучался вёрстке ( Кстати все работы Вы можете посмотреть в моём профиле Github ). Всем предлагаю обратить своё внимание на моё портфолио, указанное на нашем сайте WebLancer.net, возможно отметите что-нибудь интересное для Ваших будущих проектов

Мой Github профиль со всеми проектами - https://github.com/Revan-Darth

Технологии вёрстки ✍:

  • HTML (HTML5)

  • CSS (CSS3)

  • JavaScript

  • JQuery

  • Методология БЭМ

  • Flexbox

  • GridCSS

  • SCSS (SASS)

  • Gulp

Контактные данные:

JavascriptHTMLCSSjQuerySCSSSASSGulp
Портфолио
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