Мой приоритет - выполнить работу только в срок и качественно!
Выполняю вёрстку сайтов при помощи CSS 3, (FlexBox, Grid), HTML 5 (по БЭМ), JavaScript.
Работы со мной вы экономите:
+ Время - не опаздываю со сроками выполнения, если обговорено 2 дня, то железобетонно работа будет готова через 2 дня.
+ Нервы - вы спокойны о качестве работы и знаете, что я сделаю, так как вам нужно.
Даю гарантию на свою работу в течение 1 года.
Род занятий:
- Кроссбраузерная, чистая и валидная, адаптивная вёрстка.
- Верстаю из PSD, Figma, Avocode и т.д.
- CSS3\JS, также анимация на сайтах.
Связь:
Telegram: https://t.me/daniil_kapatsyna
Телефон: +373 60 804 755
Портфолио
- WebSite Fitness Club12 просмотров
- Мир Подушек. Landing Page.10 просмотров
- Итальянская кухня. Landing Page.10 просмотров
- Сайт психологический услуг. Landing page.9 просмотров