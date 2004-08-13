Мой приоритет - выполнить работу только в срок и качественно!

Выполняю вёрстку сайтов при помощи CSS 3, (FlexBox, Grid), HTML 5 (по БЭМ), JavaScript.

Работы со мной вы экономите:

+ Время - не опаздываю со сроками выполнения, если обговорено 2 дня, то железобетонно работа будет готова через 2 дня.

+ Нервы - вы спокойны о качестве работы и знаете, что я сделаю, так как вам нужно.

Даю гарантию на свою работу в течение 1 года.

Род занятий:

- Кроссбраузерная, чистая и валидная, адаптивная вёрстка.

- Верстаю из PSD, Figma, Avocode и т.д.

- CSS3\JS, также анимация на сайтах.

Связь:

Telegram: https://t.me/daniil_kapatsyna

Телефон: +373 60 804 755