Ваш персональный верстальщик.
Оценка макетов - 20 минут.
Превращение статичной картинки в интерактивную страницу для меня является завораживающим процессом и приносит огромное удовольствие. Чтобы выполнить это волшебство я использую:
Технологии:
Мои навыки и услуги включают в себя разработку веб-сайтов, где я использую современные технологии, такие как:
HTML/CSS/Sass: Основы верстки и стилизации веб-сайтов.
Адаптивный дизайн (Adaptive design): Разработка сайтов, которые должным образом адаптируются под различные устройства и размеры экранов.
JavaScript: Использование JavaScript для интерактивных функций и улучшения пользовательского опыта.
TypeScript: Использование TypeScript для повышения безопасности и разработки понятного кода.
React (ReactJS): Разработка веб-приложений с использованием React для построения интерфейса и управления состоянием.
Node.js: Использование Node.js для разработки серверной части веб-приложений.
Next.js: Использование Next.js для создания высокопроизводительных веб-приложений.
Работа с базами данных: Опыт работы с различными базами данных для хранения и извлечения информации.
Оценка макетов, разработка и адаптация веб-сайтов, создание интерактивных функций и оптимизация для различных устройств - все это входит в вашу рабочую экспертизу как разработчика веб-сайтов.
Каждый проект верстается с нуля, без использования фреймворков, по методологии БЭМ, что делает конечный продукт модульным и удобным для использования в дальнейшей разработке.
Инструменты:
Инструменты для работы с макетами: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sketch, Figma.
Инструменты для работы с кодом: PhpStorm, Zeplin / Avocode.
Гарантии:
Даю гарантию на вёрстку 30 дней и быстро исправлю выявленные ошибки.
Тестирую вёрстку в современных браузерах: на Mac Os и Windows. Это гарантирует корректность вёрстки в двух операционных системах. А также использую iPad, iPhone и телефон на андроид.
Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.
Процесс работы:
Стоимость и срок определяется по макету (достаточно jpg или ссылка Figma) и Техническому заданию.
Работаю по договоренности.
В работу беру только те заказы, которые реально смогу выполнить по качеству и в срок.
Для тестирования вёрстки выкладываю проект на свой сервер. Если замечаний нет, то жду от Вас окончательный расчёт и после этого передаю готовый проект.
"Обучался, много практиковался и решил предоставить свои услуги как фрилансер!"
Способы оплаты:
на карту
на криптокошилёк
Контакты:
Для связи со мной можно использовать:
Telegram: @verstmaster
WhatsApp: +380937705324
Портфолио
- Адаптивная верстка сайта42 просмотра
- Адаптивная верстка макета64 просмотра
- Адаптивная верстка сайта71 просмотр
- Адаптивная верстка сайта49 просмотров
- Адаптивная верстка сайта двухстраничного сайта29 просмотров
- Адаптивная верстка сайта с небольшим функционалом36 просмотров
- Адаптивная верстка сайта35 просмотров
- Адаптивная верстка сайта28 просмотров