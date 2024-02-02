Ваш персональный разработчик веб-сайтов.

Ваш персональный верстальщик.

Оценка макетов - 20 минут.

Превращение статичной картинки в интерактивную страницу для меня является завораживающим процессом и приносит огромное удовольствие. Чтобы выполнить это волшебство я использую:

Технологии:

Мои навыки и услуги включают в себя разработку веб-сайтов, где я использую современные технологии, такие как:

HTML/CSS/Sass: Основы верстки и стилизации веб-сайтов.

Адаптивный дизайн (Adaptive design): Разработка сайтов, которые должным образом адаптируются под различные устройства и размеры экранов.

JavaScript: Использование JavaScript для интерактивных функций и улучшения пользовательского опыта.

TypeScript: Использование TypeScript для повышения безопасности и разработки понятного кода.

React (ReactJS): Разработка веб-приложений с использованием React для построения интерфейса и управления состоянием.

Node.js: Использование Node.js для разработки серверной части веб-приложений.

Next.js: Использование Next.js для создания высокопроизводительных веб-приложений.

Работа с базами данных: Опыт работы с различными базами данных для хранения и извлечения информации.

Оценка макетов, разработка и адаптация веб-сайтов, создание интерактивных функций и оптимизация для различных устройств - все это входит в вашу рабочую экспертизу как разработчика веб-сайтов.

Каждый проект верстается с нуля, без использования фреймворков, по методологии БЭМ, что делает конечный продукт модульным и удобным для использования в дальнейшей разработке.

Инструменты:

Инструменты для работы с макетами: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sketch, Figma.

Инструменты для работы с кодом: PhpStorm, Zeplin / Avocode.

Гарантии:

Даю гарантию на вёрстку 30 дней и быстро исправлю выявленные ошибки.

Тестирую вёрстку в современных браузерах: на Mac Os и Windows. Это гарантирует корректность вёрстки в двух операционных системах. А также использую iPad, iPhone и телефон на андроид.

Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.

Процесс работы:

Стоимость и срок определяется по макету (достаточно jpg или ссылка Figma) и Техническому заданию.

Работаю по договоренности.

В работу беру только те заказы, которые реально смогу выполнить по качеству и в срок.

Для тестирования вёрстки выкладываю проект на свой сервер. Если замечаний нет, то жду от Вас окончательный расчёт и после этого передаю готовый проект.

"Обучался, много практиковался и решил предоставить свои услуги как фрилансер!"

Способы оплаты:

на карту

на криптокошилёк

Контакты:

Для связи со мной можно использовать: