Обновить PHP на сервере для сайта Wordpress

Веб-программированиеОткрыт6 заявок142 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Подробное тех. задание в приложении. Детали в личной беседе.

PHPWordPress
месяц назад
Илья
46 летЛатвия
15 лет в сервисе
Был
20 дней назад
23 отзыва
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Заявки фрилансеров
Павел
22 года
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
24 дня назад
Дмитрий
39 лет
год в сервисе
Был
6 часов назад
месяц назад
Илья
24 года
2 года в сервисе
Был
7 часов назад
16 отзывов
месяц назад
Дмитрий
37 лет
4 года в сервисе
Был
7 часов назад
9 отзывов
месяц назад
Лучший веб-программист ноября
Юрий
36 лет
месяц в сервисе
Был
12 дней назад
месяц назад
Олександр
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 часа назад
43 отзыва
месяц назад