Пытаюсь создать привлекательный и визуально элегантный сайт.
Сферы деятельности и интересов:
UX/UI дизайн;
WEB дизайн;
разработка баннеров, Landing Page и одностраничных сайтов.
Я считаю, что лучшие сайты стремятся к простоте и минимализму.
Инструменты:
Figma.
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Портфолио
- Рекламный баннер9 просмотров
- Рекламный баннер10 просмотров
- Рекламный баннер19 просмотров
- Рекламный баннер24 просмотра
- Рекламный баннер28 просмотров
- Рекламный баннер25 просмотров
- Рекламный баннер31 просмотр
- Дизайн интерьеров18 просмотров
- Фитнес-клуб20 просмотров
- Авиакомпания24 просмотра
- Логистика37 просмотров
- Промышленная компания29 просмотров
Баннеры
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$8/час
от 1 дня
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