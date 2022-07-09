Пытаюсь создать привлекательный и визуально элегантный сайт.

Сферы деятельности и интересов:

UX/UI дизайн;

WEB дизайн;

разработка баннеров, Landing Page и одностраничных сайтов.

Я считаю, что лучшие сайты стремятся к простоте и минимализму.

Инструменты:

Figma.

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