❣❣❣ Люблю то что делаю, и делаю то что люблю ❣❣❣
Мои контакты
E-mail: [email protected]
WhatsApp: +77770718105
Telegram: https://t.me/ValeriyaSun_Web
Skype: live:.cid.39e32f8590231c7b
Моя специализация —
— UI/UX дизайн сайтов (Интернет - магазины, Landig Page, сайт - визитка и др.)
— Адаптивный дизайн (1920px, 1000px, 768px, 375px — это обсуждаемо)
— Анализ конкурентов
— Проработка контента
— Интерактивное прототипирование
— Аудит вашего текущего сайта UI/UX
— Логотипы, простые векторные иллюстраций, иконок и т.п
— Вёрстка сайтов любой сложности (HTML5, CSS, SCSS, GULP, JS, Bootstrap 4-5 Адаптивность для моб)
— Интеграция любого масштаба с CMF/CMS.
Владею программами Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe XD
Помимо качественно сделанной работы, своим партнерам
я обеспечиваю максимальный комфорт и спокойствие в процессе сотрудничества
вы всегда знаете на каком этапе находится проект все нюансы оговариваются дополнительно.
Мои реализованные проекты:
https://wesell.pro (и все выходящие с сайта страницы Landing Page)
https://arsautobuy.ru/#application
Гибкая система оплаты
Между нами сотни километров, но сохранить спокойствие и уверенность всегда можно.
Я предлагаю 3 варианта оплаты:
- Предоплата 20-50%
- Работа по БС или по международному договору (являюсь юридическим лицом)
- Поэтапная оплата.
- Готова рассмотреть и другую систему оплаты
С уважением Валерия!
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