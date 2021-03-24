🔥🔥🔥Веб-дизайн сайтов | UI/UX | Какую дизайн задачу Вам необходимо решить?

❣❣❣ Люблю то что делаю, и делаю то что люблю ❣❣❣

Мои контакты

E-mail: [email protected]

WhatsApp: +77770718105

Telegram: https://t.me/ValeriyaSun_Web

Skype: live:.cid.39e32f8590231c7b

Моя специализация —

— UI/UX дизайн сайтов (Интернет - магазины, Landig Page, сайт - визитка и др.)

— Адаптивный дизайн (1920px, 1000px, 768px, 375px — это обсуждаемо)

— Анализ конкурентов

— Проработка контента

— Интерактивное прототипирование

— Аудит вашего текущего сайта UI/UX

— Логотипы, простые векторные иллюстраций, иконок и т.п

— Вёрстка сайтов любой сложности (HTML5, CSS, SCSS, GULP, JS, Bootstrap 4-5 Адаптивность для моб)

— Интеграция любого масштаба с CMF/CMS.

Владею программами Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe XD

Помимо качественно сделанной работы, своим партнерам

я обеспечиваю максимальный комфорт и спокойствие в процессе сотрудничества

вы всегда знаете на каком этапе находится проект все нюансы оговариваются дополнительно.

Мои реализованные проекты:

https://wesell.pro (и все выходящие с сайта страницы Landing Page)

https://tigrastudio.ru

https://arsautobuy.ru/#application

https://www.ixquant.com

https://3dlab-kz.tilda.ws

http://онлайн-знания.рф

Гибкая система оплаты

Между нами сотни километров, но сохранить спокойствие и уверенность всегда можно.

Я предлагаю 3 варианта оплаты:

Предоплата 20-50%

Работа по БС или по международному договору (являюсь юридическим лицом)

Поэтапная оплата.

Готова рассмотреть и другую систему оплаты

С уважением Валерия!