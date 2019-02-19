Доработать или переписать JS скрипт

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки147 просмотров
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Требуется доработать JS скрипт. Суть его работы, массовое создание коллажей из множества картинок. Требуется немного его дописать. В текущем варианте для коллажа используется ресайз картинок из которых он собирается, а требуется сделать возможность что бы его можно было включать и выключить. Подробное тз потенциальному исполнителю.

5 лет назад
arkadij_lebedev
Аркадий 
34 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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