Доработать или переписать JS скрипт

Требуется доработать JS скрипт. Суть его работы, массовое создание коллажей из множества картинок. Требуется немного его дописать. В текущем варианте для коллажа используется ресайз картинок из которых он собирается, а требуется сделать возможность что бы его можно было включать и выключить. Подробное тз потенциальному исполнителю.