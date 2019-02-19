Парсер раздела Недвижимость Avito на PHP

Доброго времени суток!

Требуется написать парсер раздела Недвижимость (Квартиры/Комнаты – Снять) Avito на PHP. Только для двух городов: Москвы и Санкт-Петербурга. В рамках парсера потребуется генератор превью фото, обрезка вотермарка, сбор номеров, чекер объявлений и др. Более подробное ТЗ по запросу.

Пожалуйста, в отклике укажите:

- есть ли опыт работы с парсерами вообще и с Avito в частности;

- уровень владения PHP;

- ожидаемый бюджет и сроки;

С уважением.