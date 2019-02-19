Нужно сделать фильтрацию к подкатегориям на платформе opencart Есть список коллекций (подкатегорий), у всех разные характеристики, цвет, поверхность . Нужно сделать на сайте https://tvoyaplitka.com/dlya-vannoj фильтрацию к коллекциям, как на сайте https://mnogoplitki.com/catalog/collections/filter/place-is-f7bc1daf5dd260cfa5e0af6653de654b/apply/
Разработка программы с возможностью обучения и распознавания объектов,
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Разработка программы с возможностью обучения и распознавания объектов, взаимодействия объектов друг с другом на видео. На основе Tensorflow, YOLO (вы можете выбрать другой фреймворк, если он будет лучше подходить для данной задачи).1) Разработка, настройка и размещение программы на Google Cloud.2) Программа должна уметь обучаться новым объектам, и взаимодействиям объектов, сохранять/загружать данные обучения.3) Программа должна идентифицировать по видео объекты и взаимодействия объектов друг с другом.4) Программа должна уметь работать с видео-потоком по IP адресу (с IP видеокамеры).5) Возможность работы с несколькими видео-камерами.6) Панель управления для работы с программой (обучение, сохранение/загрузка результатов, настройка видео-потока - удаление и добавление ip видеокамер, статистика работы программы (текущий статус, нагрузка).
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