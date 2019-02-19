Форма обратной связи с отправкой сообщений в Telegram. Часть 2.

$10
Веб-программированиеЗавершен1 заявка150 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доработка.  -  Создать форму для проверки корректности ввода  данных согласно ТЗ

Нужно реализовать следующий алгоритм:

Пользователь "нажимает кнопку" (GET запрос), переходит на страницу (зарубежный хостинг - Нидерланды). Знакомится с информацией ("информация" передается в GET запросе). На странице вводит свой e-mail. Нажимает отправить. "Информация и e-mail" отправляется в группу Telegram (номер группы Telegram передается в GET запросе).

5 лет назад
ivapro
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
smls
48 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
$10
1 день
Обращаюсь повторно. Качеством доволен. Оперативно. Без лишних вопросов. Рекомендую.
Всегда был на связи, сразу отвечал на дополнительные вопросы, быстро оплатил. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Фильтр для опенкарт

    Нужно сделать фильтрацию к подкатегориям на платформе opencart Есть список коллекций (подкатегорий), у всех разные характеристики, цвет, поверхность . Нужно сделать на сайте https://tvoyaplitka.com/dlya-vannoj фильтрацию к коллекциям, как на сайте https://mnogoplitki.com/catalog/collections/filter/place-is-f7bc1daf5dd260cfa5e0af6653de654b/apply/

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Скрипт для создания картинки из картинок

    Требуется скрипт для обработки картинок. Есть папка внутри которой 500 тыс картинок (в нескольких десятках папках, что бы быстро читалось), нужно собрать мозаику из этих картинок. Размер итоговой картинки задается в настройках(напр.500х900 px). Картинки из ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработать или переписать JS скрипт

    Требуется доработать JS скрипт. Суть его работы, массовое создание коллажей из множества картинок. Требуется немного его дописать. В текущем варианте для коллажа используется ресайз картинок из которых он собирается, а требуется сделать возможность что бы ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка программы с возможностью обучения и распознавания объектов,

    Разработка программы с возможностью обучения и распознавания объектов, взаимодействия объектов друг с другом на видео. На основе Tensorflow, YOLO (вы можете выбрать другой фреймворк, если он будет лучше подходить для данной задачи).1) Разработка, настройка и ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Парсер раздела Недвижимость Avito на PHP

    Доброго времени суток!  Требуется написать парсер раздела Недвижимость (Квартиры/Комнаты – Снять) Avito на PHP. Только для двух городов: Москвы и Санкт-Петербурга. В рамках парсера потребуется генератор превью фото, обрезка вотермарка, сбор номеров, чекер объявлений и др. ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Запрограммировать сценарии на React.js

    Программирование сценариев для сверстанных компонентов на React (маркетплейс услуг). Взаимодействие с бэкенд через RestAPI (документация Swagger). Детальное техническое задание при общении с исполнителем в скайпе . программирование на готовой сборке в паре с верстальщиком, бэкенд написан, ...

    React
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Корректировка сайта

    Создан сайт на платформе wix.com Проблема: 1. настроить субстраницу (между главной и страницей с товарами) 2. отображается не весь каталог в трех категориях, нужно это исправить

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработать сайт

    Исправить ошибки; сделать открытым для поиска; возможно, подкорректировать дизайн/текст/фото/быстро прогружался и т.д. После коррекции, нужно будет продвигать сайт. Расположен на sweb.За более подробной инфой пишите

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад