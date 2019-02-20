Веб программист для разработки калькулятора на сайт

Нужно разработать графический калькулятор на сайт. Сайт собран у меня на платформе Тильда.

Касательно калькулятора, какой он должен быть.

Калькулятор высчитывает доход человека, при покупке курса по финансовой грамотности и отображает следующие показатели:

1. начальный доход

2. накопления

3. расходы/долги/кредиты

В результате, при математическом расчете (формулу выдам) отображает графически какой будет результат в доходах через определенный промежуток времени.

Вот пример такого калькулятора fin-1.com/finrestart (также скрин во вложении)

Хотел бы узнать насколько это реализуемо, сроки, условия и тд.

Заранее благодарю.