Веб программист для разработки калькулятора на сайт

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка151 просмотр
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Нужно разработать графический калькулятор на сайт. Сайт собран у меня на платформе Тильда.  

Касательно калькулятора, какой он должен быть.  

Калькулятор высчитывает доход человека, при покупке курса по финансовой грамотности и отображает следующие показатели: 

1. начальный доход  

2. накопления  

3. расходы/долги/кредиты  

В результате, при математическом расчете (формулу выдам) отображает графически какой будет результат в доходах через определенный промежуток времени. 

Вот пример такого калькулятора fin-1.com/finrestart (также скрин во вложении) 

Хотел бы узнать насколько это реализуемо, сроки, условия и тд.  

Заранее благодарю.

5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва