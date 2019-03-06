Доработки по сайту CMS Fast-Sales

Изменить алгоритм поиска на сайте.

На текущий момент раз в сутки производится индексирование по артикулу.

Если поисковый запрос найден в индексе, то выводится соответствующий товар, если не найден, осуществляется полнотекстовый поиск.

Во-первых, нужно исправить ошибку. Если товар был перемещен/переименован после индексации, т.е. индекс ведет на несуществующий товар, то осуществлять полнотекстовый поиск.

Во-вторых полнотекстовый поиск должен выдавать одинаковый результат вне зависимости от порядка слов в запросе. Т.е. запрос "подставка круглая" и "круглая подставка" должны выдавать все товары, в которых в названии/описании есть данные слова вне зависимости от порядка слов в запросе. При этом в тексте между поисковыми словами могут быть другие слова. Например "подставка для клетки круглая" или "круглая деревянная подставка".