Доработки по сайту CMS Fast-Sales

Нужно сделать конструктор заборов для сайта, сроки исполнения- неделя.Пример конструктора скину потом. Конструктор нужно сделат и потом поместить его на сайт сделанный на платформе ЛП. Цену будем обговаривать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Изменить алгоритм поиска на сайте.
На текущий момент раз в сутки производится индексирование по артикулу.
Если поисковый запрос найден в индексе, то выводится соответствующий товар, если не найден, осуществляется полнотекстовый поиск.
Во-первых, нужно исправить ошибку. Если товар был перемещен/переименован после индексации, т.е. индекс ведет на несуществующий товар, то осуществлять полнотекстовый поиск.
Во-вторых полнотекстовый поиск должен выдавать одинаковый результат вне зависимости от порядка слов в запросе. Т.е. запрос "подставка круглая" и "круглая подставка" должны выдавать все товары, в которых в названии/описании есть данные слова вне зависимости от порядка слов в запросе. При этом в тексте между поисковыми словами могут быть другие слова. Например "подставка для клетки круглая" или "круглая деревянная подставка".
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