Доработка сайта галереи программистом WordPress

Необходима помощь программиста в доработки сайта интернет-магазина:

1. При клике на кнопку В корзину должно появляться окно с выбором:

Перейти в корзину (при нажатии – переадресация в корзину)

Продолжить покупки. (при нажатии добавление товара в корзину и закрытие формы)

2 Необходимо предусмотреть, чтобы при нажатии на изображение картины на странице Список желаний при клике на него изображение увеличивалось.

Добавить возможность из избранного добавлять товары в корзину. Как вариант, при добавлении в избранное должна добавляться карточка товара и ниже дата добавления.

3. Исправить баг, если находясь на главной странице сайта добавить в корзину несколько товаров, а потом перейти в каталог, вылезет сообщения о добавлении в корзину товаров.

Это необходимо исправить.

4. Возможность множественного выбора в фильтрах в каталоге.

5. Убрать .00 из фильтра по цене

6. Настроить личный кабинет и возможность регистрации через социальные сети

7. Настроить возможность загрузки информации о товарах через excel, включая теги к картинам, а также количество картин у каждого художника на странице Художники.

8. Настроить оповещение о заказе на почту (на 2 адреса) и на телефонный номер.

Жду предложений по стоимости и срокам. Сейчас стоит примерная сумма в 8 000 р.