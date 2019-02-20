Создание квиз-лендинга + директ

Ищу частного специалиста с компетенциями 2 в 1 (создание квизов + РК под него). Просто настройка директа не интересна.

Предложения без портфолио не рассматриваются. У кого фобии на этот счет – проходим мимо.

Дальнейшие детали обсуждаются с кандидатами, прошедшими предварительный фильтр.